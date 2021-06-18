Мантуров назвал эффективную альтернативу локдауну в России

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что наиболее эффективной альтернативой ужесточению ограничений в России является вакцинация. Об этом он заявил в ходе посещения логистического комплекса Ozon в Хоругвине.

"Наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация — она может стать для отраслей экономики альтернативой введению новых, более жёстких ограничительных мер или локдаунам", — заявил глава Минпромторга.

При этом министр подчеркнул, что новые антиковидные ограничения, которые ввели власти российских регионов, более лёгкие по сравнению с прошлым годом. Система торговли смогла за год к ним адаптироваться.