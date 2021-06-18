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Мантуров назвал эффективную альтернативу локдауну в России

Глава Минпромторга считает новые антиковидные ограничения, введённые в регионах страны, менее жёсткими по сравнению с прошлогодними.

18 июня, 18:05
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Ковалев Петр</p>

Фото © ТАСС / Ковалев Петр

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что наиболее эффективной альтернативой ужесточению ограничений в России является вакцинация. Об этом он заявил в ходе посещения логистического комплекса Ozon в Хоругвине.

"Наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация — она может стать для отраслей экономики альтернативой введению новых, более жёстких ограничительных мер или локдаунам", — заявил глава Минпромторга.

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При этом министр подчеркнул, что новые антиковидные ограничения, которые ввели власти российских регионов, более лёгкие по сравнению с прошлым годом. Система торговли смогла за год к ним адаптироваться.

Мантуров также заявил об отсутствии дефицита вакцины против коронавируса в России. По его словам, препаратов хватит на заявленную рядом регионов обязательную вакцинацию работников определённых сфер. А начиная с июля будет производиться порядка 30 млн комплектов доз вакцин в месяц, заверил он.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в столице, которые, предварительно, продлятся до 29 июня. Из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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