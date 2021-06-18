Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Из-за сложной ситуацией с коронавирусом власти Москвы запретили зрелищные мероприятия с численностью более 1 тысячи человек. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.
"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", — отметил Собянин.
Он уточнил, что театры и кино смогут работать, а вот массовые зрелищные мероприятия на время остановят, это касается в том числе танцполов и фан-зон для болельщиков. Также будут закрыты детские игровые комнаты и площадки в парках. Пока такие меры приняты на 10 дней.
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