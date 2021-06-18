Из-за сложной ситуацией с коронавирусом власти Москвы запретили зрелищные мероприятия с численностью более 1 тысячи человек. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", — отметил Собянин.