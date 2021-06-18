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Россияне стали лучше относиться к идее "ковид-паспортов"

Активнее всего за их введение выступают в Омске, Челябинске и Казани.

18 июня, 04:47

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

За последние полгода число россиян, поддерживающих введение "ковид-паспортов" для людей с иммунитетом (переболевших или сделавших прививку), увеличилось на пять процентов, однако большинство жителей страны по-прежнему выступают против. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, сообщает РБК.

Так, в начале года за данную инициативу выступало только 12% граждан. Сейчас их число возросло до 17%. Против 65%. Ещё 18% не определились. Больше всего идею поддерживают россияне старше 45 лет, меньше всего — молодёжь.

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Если смотреть на вопрос с точки зрения географии, то лучше всего к "ковид-паспортам" относятся жители Омска, Челябинска (по 23% за), Казани (21%) и Красноярска (19%). Активнее всего против выступают москвичи (68%), петербуржцы (63%), волгоградцы (60%) и ростовчане (59%).

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Напомним, ранее из-за сложной ситуации с ковидом в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков, столица находится очень близко к жёстким ограничениям. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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