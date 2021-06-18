Россияне стали лучше относиться к идее "ковид-паспортов"

За последние полгода число россиян, поддерживающих введение "ковид-паспортов" для людей с иммунитетом (переболевших или сделавших прививку), увеличилось на пять процентов, однако большинство жителей страны по-прежнему выступают против. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, сообщает РБК.

Так, в начале года за данную инициативу выступало только 12% граждан. Сейчас их число возросло до 17%. Против 65%. Ещё 18% не определились. Больше всего идею поддерживают россияне старше 45 лет, меньше всего — молодёжь.