Число желающих привиться в Москве выросло втрое после решения об обязательной вакцинации

Число желающих сделать прививку от коронавируса в столице выросло втрое после решения властей об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было. Но это всё равно недостаточные объёмы. Мы видим, что они пока ещё небольшие", — сказал Собянин.