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Число желающих привиться в Москве выросло втрое после решения об обязательной вакцинации

Собянин выразил надежду, что количество таких людей будет нарастать ежедневно.

17 июня, 15:37
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва”</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Число желающих сделать прививку от коронавируса в столице выросло втрое после решения властей об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было. Но это всё равно недостаточные объёмы. Мы видим, что они пока ещё небольшие", — сказал Собянин.

Градоначальник также выразил надежду, что количество людей, желающих вакцинироваться, будет нарастать ежедневно.

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Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Также стало известно, что штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в столице составят до миллиона рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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