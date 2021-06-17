Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве
По словам мэра столицы, такая динамика является неожиданной и, вероятнее всего, она связана с новыми штаммами коронавируса.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно ухудшается: за считаные дни число заболевших увеличилось с трёх до семи тысяч, а завтра, 18 июня, число новых случаев может превысить уже девять тысяч.
"Такая динамика является достаточно неожиданной. Более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большой популяционный иммунитет. Конечно, мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Но мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми", — отметил градоначальник.
По его словам, заболеваемость за последние дни выросла в три раза, такую динамику эксперты не наблюдали даже в предыдущие всплески.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. При этом власти столицы опровергают сообщения о возможности введения нового локдауна.
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