Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве

По словам мэра столицы, такая динамика является неожиданной и, вероятнее всего, она связана с новыми штаммами коронавируса.