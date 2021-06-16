Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал драматической развитие ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.

"Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек", — отметил градоначальник.

Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.