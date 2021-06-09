В Москве снова усилят контроль на ношением масок и перчаток из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом. Об этом журналистам заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растёт. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также в других местах скопления граждан", — заявил Данчиков.