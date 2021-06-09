Эпидобстановка ухудшается: В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
За нарушение этих требований безопасности предусмотрен штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.
Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
В Москве снова усилят контроль на ношением масок и перчаток из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом. Об этом журналистам заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растёт. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также в других местах скопления граждан", — заявил Данчиков.
Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал этот рост с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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