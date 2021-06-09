Ковид-сертификаты начнут действовать в Евросоюзе 1 июля
Таким образом, передвижение привитых или уже переболевших коронавирусом граждан внутри стран содружества станет проще.
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Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали введение сертификатов вакцинации от коронавируса. 546 парламентариев проголосовали за введение цифрового документа, 93 высказались против, воздержался 51 человек.
"Настоящее решение устанавливает рамки для выдачи, проверки и принятия совместимых сертификатов вакцинации против CoViD-19, тестирования на это заболевание и излечения от него, чтобы облегчить осуществление их владельцами своего права на свободное передвижение во время пандемии", — говорится в тексте принятой резолюции.
Система ковид-сертификатов начнёт действовать в ЕС с 1 июля. В этот документ будут занесены три типа данных: о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, а также о выздоровлении. Любой гражданин Евросоюза сможет оформить его совершенно бесплатно в цифровом либо распечатанном виде.
Ранее сообщалось, что Украина тоже хочет внедрить "паспорта вакцинации", синхронизируя этот процесс с Евросоюзом.
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