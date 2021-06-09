НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ковид-сертификаты начнут действовать в Евросоюзе 1 июля

Таким образом, передвижение привитых или уже переболевших коронавирусом граждан внутри стран содружества станет проще.

9 июня, 10:35

Фото © Pixabay

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали введение сертификатов вакцинации от коронавируса. 546 парламентариев проголосовали за введение цифрового документа, 93 высказались против, воздержался 51 человек.

Стало известно, как россияне относятся к идее введения ковид-паспортов

Стало известно, как россияне относятся к идее введения ковид-паспортов

"Настоящее решение устанавливает рамки для выдачи, проверки и принятия совместимых сертификатов вакцинации против CoViD-19, тестирования на это заболевание и излечения от него, чтобы облегчить осуществление их владельцами своего права на свободное передвижение во время пандемии", — говорится в тексте принятой резолюции.

Система ковид-сертификатов начнёт действовать в ЕС с 1 июля. В этот документ будут занесены три типа данных: о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, а также о выздоровлении. Любой гражданин Евросоюза сможет оформить его совершенно бесплатно в цифровом либо распечатанном виде.

В России впервые с марта зафиксировали почти 10,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России впервые с марта зафиксировали почти 10,5 тысячи новых случаев коронавируса

Ранее сообщалось, что Украина тоже хочет внедрить "паспорта вакцинации", синхронизируя этот процесс с Евросоюзом.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Председатель Евросовета Шарль Мишель: Россия может сыграть важную роль в урегулировании в Белоруссии

7 июня, 14:41

В России уже в 2021 году может заработать цифровой санитарный паспорт Travel Pass

3 июня, 09:19

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна

сегодня в 11:30

СК призвал МВД и Минтранс ускорить разработку правил использования электросамокатов

сегодня в 11:41

Бывший игрок "Ротора" пойман на краже джойстика от Sony Playstation

сегодня в 11:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1