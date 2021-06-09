Ковид-сертификаты начнут действовать в Евросоюзе 1 июля

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали введение сертификатов вакцинации от коронавируса. 546 парламентариев проголосовали за введение цифрового документа, 93 высказались против, воздержался 51 человек.

"Настоящее решение устанавливает рамки для выдачи, проверки и принятия совместимых сертификатов вакцинации против CoViD-19, тестирования на это заболевание и излечения от него, чтобы облегчить осуществление их владельцами своего права на свободное передвижение во время пандемии", — говорится в тексте принятой резолюции.