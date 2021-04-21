Стало известно, как россияне относятся к идее введения ковид-паспортов

Отмечается, что противников инициативы стало больше, чем в январе текущего года: 62% против 59% соответственно. И лишь 13% опрошенных одобряют предложение ввести ковид-паспорта. При этом привитые от коронавируса чаще остальных отдавали свой голос в пользу инициативы (37%). А среди граждан, которые только планируют вакцинацию, 23% выступили за документ, а 42% — против. Всего 5% из тех, кто не планирует делать прививку, поддержали инициативу.