Стало известно, как россияне относятся к идее введения ковид-паспортов
В опросе приняли участие люди, которые уже сделали прививку от коронавируса, только планируют или совсем не намерены вакцинироваться.
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Большинство россиян не поддерживают идею введения ковид-паспортов в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Отмечается, что противников инициативы стало больше, чем в январе текущего года: 62% против 59% соответственно. И лишь 13% опрошенных одобряют предложение ввести ковид-паспорта. При этом привитые от коронавируса чаще остальных отдавали свой голос в пользу инициативы (37%). А среди граждан, которые только планируют вакцинацию, 23% выступили за документ, а 42% — против. Всего 5% из тех, кто не планирует делать прививку, поддержали инициативу.
В опросе приняли участие три тысячи экономически активных граждан из всех округов страны.
Ранее эксперты назвали неожиданное преимущество электронного сертификата о вакцинации. Если предложенная процедура станет частью мировой практики, это существенно упростит жизнь путешественникам при планировании поездок.
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