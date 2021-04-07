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Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от ковида к загранпаспорту

Все данные на "Госуслугах" автоматически будут переводиться на английский язык. Как пояснили в Минцифры, процедура перевода осуществляется в соответствии с правилами МВД РФ.

7 апреля 2021, 08:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Теперь электронный сертификат о вакцинации от ковида может содержать данные загранпаспортов россиян. Для этого их нужно ввести в личном кабинете на портале госуслуг, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг", — отмечается на сайте ведомства.

Причины, по которым в России вслед за Европой могут ввести "ковид-паспорта"

Причины, по которым в России вслед за Европой могут ввести "ковид-паспорта"

Также на "Госуслугах" запущено автоматическое формирование ковид-сертификатов на английском языке. Как пояснили в Минцифры, процедура перевода осуществляется в соответствии с правилами МВД России, которые стандартно применяются при выпуске загранпаспортов.

Напомним, в Европе уже определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов" — документа для путешествий по ЕС без каких-либо ограничений. Как писал ранее Лайф, страны Евросоюза также получат право признавать и иностранные сертификаты о вакцинации препаратами, которые не разрешены на территории ЕС. В частности, "Спутник V" может войти в число признанных в Евросоюзе.

Опрос показал отношение россиян к "ковид-паспортам"

Опрос показал отношение россиян к "ковид-паспортам"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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