Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от ковида к загранпаспорту

Теперь электронный сертификат о вакцинации от ковида может содержать данные загранпаспортов россиян. Для этого их нужно ввести в личном кабинете на портале госуслуг, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг", — отмечается на сайте ведомства.

Также на "Госуслугах" запущено автоматическое формирование ковид-сертификатов на английском языке. Как пояснили в Минцифры, процедура перевода осуществляется в соответствии с правилами МВД России, которые стандартно применяются при выпуске загранпаспортов.

Напомним, в Европе уже определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов" — документа для путешествий по ЕС без каких-либо ограничений. Как писал ранее Лайф, страны Евросоюза также получат право признавать и иностранные сертификаты о вакцинации препаратами, которые не разрешены на территории ЕС. В частности, "Спутник V" может войти в число признанных в Евросоюзе.

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