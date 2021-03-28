В Евросоюзе определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов"

Коронавирусные электронные сертификаты, известные как "зелёные паспорта", будут доступны в странах Евросоюза с 15 июня. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Он [сертификат] будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его потребовать", — рассказал он в эфире телеканала LCI.

В "паспорте" будут указаны его номер, имя владельца, дата рождения, а также дата и место вакцинации, тип вакцины, результаты ПЦР-тестов, информация о сроках перенесённого заболевания и тому подобное. Отмечается, что этот документ позволит привитым от ковида людям свободно передвигаться по Евросоюзу.

Как уже писал Лайф, страны Евросоюза также получат право признавать и иностранные сертификаты о вакцинации препаратами, которые не разрешены на территории ЕС.

А ранее в ВОЗ заявили, что Европе необходима российская вакцина. По словам главы ведомства Ханса Клюге, в настоящее время ВОЗ контактирует с российским Минздравом об организации визита своих делегаций и ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств) в центр имени Гамалеи. После этого можно будет говорить о завершении процесса официального одобрения вакцины.

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