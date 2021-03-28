Врач предупредил россиян об эпидемии половой инфекции

Уролог и ведущий реалити-шоу "Я стесняюсь своего тела" на телеканале "Ю" Евгений Греков предупредил россиян об эпидемии половой инфекции, вызываемой микоплазмой гениталиум. Она резистентна к антибиотикам и поэтому никак не лечится, а ещё приводит к простатиту и бесплодию. Об этом врач сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжёлыми болевыми формами и бесплодие. Проявляется инфекция как гонорея и вызывает страшнейшие циститы", — рассказал Греков.

Уролог настоятельно рекомендовал россиянам использовать презервативы, а в случае орального контакта обязательно обрабатывать слизистые и кожу антисептиками. Кроме того, по словам специалиста, сейчас необходимо тщательнее проверять половых партнёров, поскольку эпидемиологическая ситуация в РФ по заболеваниям, передающимся половым путём, сильно ухудшилась.

Ранее Лайф назвал пять самых распространённых психологических травм, связанных с сексом, а также рассказал, с какими психологическими проблемами до интимной близости, во время или после неё чаще всего сталкиваются мужчины и женщины.

Авторы