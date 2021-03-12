Попова предупредила о возможной передаче нового птичьего гриппа от человека к человеку

Новый вид птичьего гриппа, который ранее был выявлен у нескольких россиян, в скором времени, вероятно, мутирует и начнёт распространяться от человека к человеку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Попова отметила, что благодаря раннему выявлению нового вируса работа над вакциной против него и над тестами для определения инфекции началась заблаговременно. Поэтому в случае новой эпидемии Россия будет готова, добавила глава ведомства.

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