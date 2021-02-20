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В России подтверждены первые случаи заражения птичьим гриппом

От человека к человеку он не передаётся.

20 февраля 2021, 11:05
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<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

У семи сотрудников птицефабрики, расположенной на юге России, выявлен птичий грипп. Все инфицированные чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора указала, что инфекция передаётся от птицы к человеку, от человека к человеку — пока нет. Данные о заражении людей птичьим гриппом российская сторона направила во Всемирную организацию здравоохранения.

В Гонконге впервые выявлен штамм птичьего гриппа, из-за которого уже уничтожены миллионы птиц

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А в Болгарии в начале февраля из-за птичьего гриппа решили разом уничтожить 166 тысяч уток. Вспышка инфекции произошла в городе Славянове.

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В Южной Корее уничтожили более 25 миллионов домашних птиц из-за вспышки гриппа

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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