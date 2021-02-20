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Категорий: 18

"Не выходит из дома": вдова актёра Мягкова не пришла проводить мужа в последний путь

Артистка очень плохо себя чувствует.

20 февраля 2021, 10:55
<p>Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Фото ©<a href="https://lifedon.com.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lifedon.com.ua</a></p>

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Фото © lifedon.com.ua

Актриса Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания со своим мужем народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ имени А.П. Чехова.

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Как сообщили близкие семьи, вдова актёра чисто физически не способна появиться на похоронах, так как очень плохо себя чувствует. Вознесенская уже давно не выходит из квартиры.

"По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся её племянники", — сообщила режиссёр Марина Брусникина в беседе с Teleprogramma.pro.

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Напомним, легендарный актёр Андрей Мягков скончался 18 февраля у себя дома от острой сердечной недостаточности. Ему было 82 года. Мягков сыграл огромное количество ролей в театре и кино, но народную любовь получил благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман". В Московском художественном театре имени Чехова сегодня, 20 февраля, состоялось прощание с артистом. Поклонники и коллеги проводили его в последний путь аплодисментами. Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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