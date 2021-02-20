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Категорий: 18

В Москве началось прощание с актёром Андреем Мягковым — видео

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

20 февраля 2021, 07:25

В Москве началось прощание с актёром Андреем Мягковым. Видео © LIFE

В МХТ имени А.П. Чехова началось прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Напомним, что легендарный актёр скончался 18 февраля у себя дома на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

После церемонии прощания пройдёт отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронен Мягков будет на Троекуровском кладбище в Москве.

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Соболезнования в связи с кончиной артиста ранее выразил Президент РФ Владимир Путин, а также коллеги Мягкова — режиссёр Никита Михалков, актриса Светлана Немоляева и многие другие. Кроме того, в Петербурге предложили назвать сквер или улицу именем Мягкова.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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