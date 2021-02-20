В Москве началось прощание с актёром Андреем Мягковым — видео
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
В Москве началось прощание с актёром Андреем Мягковым. Видео © LIFE
В МХТ имени А.П. Чехова началось прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Напомним, что легендарный актёр скончался 18 февраля у себя дома на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности.
После церемонии прощания пройдёт отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронен Мягков будет на Троекуровском кладбище в Москве.
Соболезнования в связи с кончиной артиста ранее выразил Президент РФ Владимир Путин, а также коллеги Мягкова — режиссёр Никита Михалков, актриса Светлана Немоляева и многие другие. Кроме того, в Петербурге предложили назвать сквер или улицу именем Мягкова.
Выбор редакции
Представитель Евросоюза и дипломаты из 9 стран прибыли на заседания суда с участием Навального
Ирония судьбы Жени Лукашина. Какое богатство оставил актёр Андрей Мягков
Защита просит освободить Навального на основании решения ЕСПЧ
В Минобрнауки показали, как выглядит третья российская вакцина от ковида
Рогозин рассказал Путину об успехах и планах "Роскосмоса"
Комментариев: 0