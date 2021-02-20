Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса
Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" запустят в гражданский оборот в марте.
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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации в РФ третьей вакцины от ковида. Видео © LIFE
В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, её разработал центр им. Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
"Хочу начать с очень хорошей новости — сегодня зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Её разработал центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Сегодня Россия — единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики коронавируса", — сказал премьер-министр на совещании об обращении вакцин.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.
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