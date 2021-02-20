Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, её разработал центр им. Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

"Хочу начать с очень хорошей новости — сегодня зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Её разработал центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Сегодня Россия — единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики коронавируса", — сказал премьер-министр на совещании об обращении вакцин.