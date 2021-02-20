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Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" запустят в гражданский оборот в марте.

20 февраля 2021, 06:44

Фото © Shutterstock

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации в РФ третьей вакцины от ковида. Видео © LIFE

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, её разработал центр им. Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

"Хочу начать с очень хорошей новости — сегодня зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Её разработал центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Сегодня Россия — единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики коронавируса", — сказал премьер-министр на совещании об обращении вакцин.

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.

Мёртвый вирус против живого: в центре Чумакова назвали преимущества вакцины "Ковивак"

Мёртвый вирус против живого: в центре Чумакова назвали преимущества вакцины "Ковивак"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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