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Врач-эндокринолог посоветовала запивать стресс

Также для этого подойдут физические упражнения.

20 февраля 2021, 03:10

Часто человек старается заесть стрессовую ситуацию, однако делать это нельзя даже полезной пищей. В подобном случае лучше запивать эмоциональное напряжение. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

"Заедание стресса — это нарушение пищевого поведения, поскольку мы пытаемся компенсировать стрессовые ситуации едой. Даже если вы заедаете полезной едой, то это все равно плохо", — приводит её слова радио Sputnik.

Павлова уточнила, что сам факт заедания в будущем может привести к тому, что под рукой у вас не окажется полезной пищи, но будет гамбургер, который вы съедите.

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Поможет в этой ситуации обычная вода. В таком случае человек разрывает логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. При употреблении воды связь прекращается, гормон не производится.

Альтернативой еде также могут стать физические упражнения, уверена врач. Кроме того, они являются естественной защитой организма от стресса.

Ранее диетолог Мэй Симпкин рассказал, как перестать "заедать" стресс.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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