Водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом

Водитель "газели" сгорел заживо после того, как врезался в стоявший на обочине трассы Екатеринбург — Пермь грузовик. Как сообщает портал Е1.ru, проезжавшие мимо водители пытались потушить возгорание огнетушителями, однако ничего не вышло.