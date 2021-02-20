Водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом
Погибшим является 21-летний житель города Чебоксары.
Фото © ИА "Ночные новости"
Водитель "газели" сгорел заживо после того, как врезался в стоявший на обочине трассы Екатеринбург — Пермь грузовик. Как сообщает портал Е1.ru, проезжавшие мимо водители пытались потушить возгорание огнетушителями, однако ничего не вышло.
Из-за сильного удара кабина "газели" буквально расплющилась, а из фуры высыпался груз. На сгоревшей машине установлены номера 21-го региона (Чувашия). Как сообщается, погибшим является 21-летний житель города Чебоксары. На месте ЧП работают специалисты, обстоятельства трагического ДТП выясняются.
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