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Водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом

Погибшим является 21-летний житель города Чебоксары.

20 февраля 2021, 02:59

Фото © ИА "Ночные новости"

Водитель "газели" сгорел заживо после того, как врезался в стоявший на обочине трассы Екатеринбург — Пермь грузовик. Как сообщает портал Е1.ru, проезжавшие мимо водители пытались потушить возгорание огнетушителями, однако ничего не вышло.

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  • Фото © ИА "Ночные новости"
    Фото © ИА "Ночные новости"
  • Фото © ИА "Ночные новости"
    Фото © ИА "Ночные новости"
  • Фото © ИА "Ночные новости"
    Фото © ИА "Ночные новости"

Фото © ИА "Ночные новости"

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Из-за сильного удара кабина "газели" буквально расплющилась, а из фуры высыпался груз. На сгоревшей машине установлены номера 21-го региона (Чувашия). Как сообщается, погибшим является 21-летний житель города Чебоксары. На месте ЧП работают специалисты, обстоятельства трагического ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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