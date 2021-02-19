Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте
Также среди пострадавших — украинцы.
Туристический автобус попал в ДТП по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, среди пассажиров были россияне. Об этом рассказали в посольстве РФ.
"В результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьёзно не пострадал", — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.
Травмы россиян не представляют опасности для жизни. Кроме того, среди пострадавших есть трое граждан Украины. Всего в автобусе ехало до 60 пассажиров.
А накануне в Египте заявили, что договорились с Россией о запуске чартеров на курорты. Однако уже сегодня Росавиация эти сообщения опровергла.
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