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Категорий: 18

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

Также среди пострадавших — украинцы.

19 февраля 2021, 13:27

Туристический автобус попал в ДТП по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, среди пассажиров были россияне. Об этом рассказали в посольстве РФ.

"В результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьёзно не пострадал", — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

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Травмы россиян не представляют опасности для жизни. Кроме того, среди пострадавших есть трое граждан Украины. Всего в автобусе ехало до 60 пассажиров.

А накануне в Египте заявили, что договорились с Россией о запуске чартеров на курорты. Однако уже сегодня Росавиация эти сообщения опровергла.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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