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Моряков с судна в Керченском проливе готовят к эвакуации из-за отравления

Всего пострадало шесть человек, один из них скончался.

19 февраля 2021, 13:04
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Экипаж панамского судна April, которое находится в районе Керченского пролива, будут эвакуировать из-за острого пищевого отравления некоторых моряков, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Судно начало подавать сигнал SOS утром. К нему на помощь выдвинулся буксир "Меркурий" МСПЦ Керчь. Планируется, что экипаж эвакуируют или в порт Керчь, или в порт Кавказ. Согласно предварительным данным, известно о гибели одного из моряков панамского судна, уточнил наш собеседник.

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Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал Лайфу, что, по докладу капитана, судно под флагом Панамы принадлежит турецкой компании. К борту был направлен морской буксир "Меркурий", чтобы снять людей. Но на тот момент сделать этого не удалось из-за штормовых условий. Было предложено капитану перевести судно на якорную стоянку ближе к берегу Кубани в районе акватория порта Кавказ.

"На данный момент судно там на якорной стоянке, морской буксир предпринимает попытки снять людей. Один из шести пострадавших умер, это старший механик. Пять ходячих, но жалуются на состояние. На борту судна опасный груз — ферросилиций", — пояснил Кравченко.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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