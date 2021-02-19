Принц Гарри и Меган Маркл отказались возвращаться в королевскую семью

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подтвердили королеве Великобритании Елизавете II, что не намерены возвращаться в правящую семью в качестве рабочих членов. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Отмечается, что почётные воинские звания и королевское покровительство герцога и герцогини Сассекских будут возвращены Её Величеству перед перераспределением между действующими членами семьи.

"В то время как все опечалены их решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после решения принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи в прошлом году был согласован 12-месячный период, чтобы подтвердить этот шаг.

В данный момент герцог и герцогиня вместе с сыном самоизолировались в своём особняке в Лос-Анджелесе, чтобы принц Гарри смог вернутся в Великобританию, если состояние его деда принца Филиппа ухудшится. Об этом сообщает The Sun.

Ранее Лайф писал, что 99-летний муж Елизаветы II попал в больницу. Как сообщили в Букингемском дворце, принц почувствовал недомогание.

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