Принц Гарри и Меган Маркл отказались возвращаться в королевскую семью
Елизавета II опечалена решением внука и невестки.
Фото © ТАСС / PA
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подтвердили королеве Великобритании Елизавете II, что не намерены возвращаться в правящую семью в качестве рабочих членов. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.
Отмечается, что почётные воинские звания и королевское покровительство герцога и герцогини Сассекских будут возвращены Её Величеству перед перераспределением между действующими членами семьи.
"В то время как все опечалены их решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что после решения принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи в прошлом году был согласован 12-месячный период, чтобы подтвердить этот шаг.
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В данный момент герцог и герцогиня вместе с сыном самоизолировались в своём особняке в Лос-Анджелесе, чтобы принц Гарри смог вернутся в Великобританию, если состояние его деда принца Филиппа ухудшится. Об этом сообщает The Sun.
Ранее Лайф писал, что 99-летний муж Елизаветы II попал в больницу. Как сообщили в Букингемском дворце, принц почувствовал недомогание.
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