Учёные впервые клонировали исчезающего черноногого хорька — видео

Американские учёные впервые в истории смогли клонировать представителя исчезающего вида — черноногого хорька. Для проведения эксперимента специалисты использовали замороженные гены особи, умершей более 30 лет назад, пишет Associated Press.

Сообщается, что черноногий хорёк по кличке Элизабет Энн родился 10 декабря 2020 года. Для его создания использовался материал самки животного, которая умерла в 1988 году. Всё это время её замороженный ген хранился в криобанке в Сан-Диего.

Клонированного детёныша выносила самка обычного домашнего хорька. Отмечается, что вместе с Элизабет Энн родились ещё две особи, которые не являются её родственниками.

Отметим, что в США с 1979 года черноногие хорьки считались вымершим видом. Это произошло из-за отстрела луговых собачек, которыми питались хищники. В 1990-е годы поголовье хорьков начали постепенно восстанавливать из членов одной уцелевшей стаи, но из-за близкородственного скрещивания те оказались уязвимы перед различными болезнями.

Ранее китайские учёные впервые клонировали обезьян с "отредактированными" генами. Исследователи отмечают, что генетические изменения и клонирование позволят победить ряд серьёзных болезней.

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