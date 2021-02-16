Олень спрятался за тонким деревом, и никто не смог понять, куда исчезло его туловище — фото

Дженни Макмиллан из Хантингтона, США, совсем не удивить белохвостыми оленями, ведь зимой они часто наведываются к ней на задний двор в поисках еды. Однако вид этой особи оставил женщину изрядно озадаченной и заставил схватиться за камеру.

Фото © Facebook / Jenny McMillan

Дженни заметила, как один из оленей зашёл за дерево. Из-за ствола торчали лишь голова и шея животного. Однако куда в таком положении исчезло его туловище — оставалось загадкой. Американка поделилась фото в "Фейсбуке" и заявила, что странный снимок не подвергался ретуши, пишет The Dodo.

Фото © Facebook / NATHAN ANDREWS

Понятия не имею, как сделать так, чтобы на фото пропало тело. Я пожилая женщина. Это просто было снято в нужный момент Дженни Макмиллан

Фото © Facebook / STEPHANIE NICOLE FERGUSON

Варианты пользователей о том, что произошло с оленем, не заставили себя ждать. Одни юзеры предположили, что животное стоит на передних копытах, подняв задние высоко вверх. Другие пошутили, что у героя фото просто слишком короткое туловище. В итоге комментаторы так и не смогли понять, могла ли игра света и перспективы привести к такому необычному результату.

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