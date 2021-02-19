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Многодетные в России могут получить дополнительные голоса на выборах

Речь идёт о семьях с тремя и более детьми.

19 февраля 2021, 12:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Многодетным родителям могут дать дополнительные голоса на выборах. Соответствующее предложение направил президенту России Владимиру Путину председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сообщает News.ru.

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Автор инициативы считает, что таким образом можно поднять социальный статус многодетных семей, в том числе в общественно-политической сфере. По мнению Крупнова, это необходимо для того, чтобы не допустить катастрофического сокращения численности россиян.

"Одним из подобных неординарных способов повышения статуса многодетной семьи является введение своего рода особой избирательной льготы для многодетных семей в виде предоставления дополнительного голоса на выборах всех уровней за каждого, начиная с третьего ребёнка. Имеется в виду, что родителям трёх детей предоставляется (каждому) по одному дополнительному голосу, четырёх — по два и так далее", — заявил он.

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Ранее Лайф писал, что общественники предложили ввести в России ежемесячные выплаты беременным. По мнению инициаторов законопроекта, это позволит снизить тревогу и стресс за будущее у женщин в положении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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