В Кремле рассказали, где пройдут переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся в Сочи 22 февраля. Об этом сообщили в Кремле.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках союзного государства", — говорится в сообщении .

Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили также в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.