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В Кремле рассказали, где пройдут переговоры Путина и Лукашенко

На повестке — вопросы развития российско-белорусских отношений.

19 февраля 2021, 12:08
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель </p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся в Сочи 22 февраля. Об этом сообщили в Кремле.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках союзного государства", — говорится в сообщении.

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Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Путина и Лукашенко не планируется

Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили также в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.

Лукашенко призвал "не париться" из-за санкций против Белоруссии и России

Лукашенко призвал "не париться" из-за санкций против Белоруссии и России

В начале февраля СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России ещё кредит — на этот раз на $3 млрд. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения, а сам президент Белоруссии заявил, что ничего просить не намерен.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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