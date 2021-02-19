В Кремле рассказали, где пройдут переговоры Путина и Лукашенко
На повестке — вопросы развития российско-белорусских отношений.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся в Сочи 22 февраля. Об этом сообщили в Кремле.
"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках союзного государства", — говорится в сообщении.
Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили также в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.
В начале февраля СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России ещё кредит — на этот раз на $3 млрд. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения, а сам президент Белоруссии заявил, что ничего просить не намерен.
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