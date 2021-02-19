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Один из последних автографов Пушкин мог оставить накануне роковой дуэли с Дантесом

Подпись служит доказательством того, что поэт был редактором журнала "Современник".

19 февраля 2021, 12:02

Фото © Pixabay

Один из своих последних автографов классик русской литературы Александр Пушкин мог оставить 26 января 1837 года — за день до роковой дуэли с Жоржем Дантесом. Как рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" научный сотрудник Института русской литературы РАН, учёный хранитель Пушкинского рукописного фонда Татьяна Краснобородько, пометки Пушкина на рукописи Александра Тургенева для публикации в журнале "Современник" — единственное подтверждение работы поэта редактором издания.

Как отметила Краснобородько, других доказательств этого не сохранилось, так как рукописи в те годы уничтожали после сдачи в набор.

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Напомним, один из последних автографов русского поэта нашла в Петербурге старший научный сотрудник Института русской литературы, кандидат филологических наук Наталья Хохлова.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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