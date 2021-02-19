20 автобусов и 260 машин застряли в пробке: движение по Крымскому мосту вновь закрыли из-за непогоды — видео

Движение через Крымский мост снова перекрыли. Видео © Соцсети

Пробка на Крымском мосту, возникшая из-за сильного снегопада, увеличилась: в ней находится 280 транспортных средств, включая 20 рейсовых автобусов. Из-за непогоды автодорожную часть моста через Керченский пролив закрыли уже второй раз за день. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Первый раз Крымский мост закрыли для проезда автомобилей сегодня в шесть утра. Около 08:30 движение в направлении Кубани частично восстановили, а в сторону Крыма оно оставалось закрытым. Однако через час мост снова закрыли в обоих направлениях.

"Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации", — сказано в сообщении МЧС.

Как ранее передавало РИА "Новости", в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту застряло 87 автомобилей и 12 автобусов, а на противоположной стороне моста — 192 машины и 8 автобусов. Для расчистки снега было дополнительно направлено четыре тягача. При этом всего к снегоуборочным работам привлечено почти 80 человек и около 40 единиц техники.

По данным МЧС, погода в Крыму в настоящий момент остаётся крайне неблагоприятной: метель, туман, гололедица и сильный ветер — до 20–25 метров в секунду. Отмечается, что за прошедшую ночь в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков, сугробы там выросли почти до полуметра. Синоптики также предупреждают об угрозе схода лавин. Автомобилистов просят не ездить по трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам, которые проходят по горно-лесной местности.

Для борьбы с последствиями непогоды в Крыму создан оперативный штаб. В него вошли специалисты чрезвычайных ведомств и служб взаимодействия региона.

Напомним, ранее в Крыму и на Кубани прошёл сильный снегопад. В Сочи удар стихии спровоцировал проблемы с движением транспорта, а без света осталось по меньшей мере пять жилых посёлков, там действует штормовое предупреждение. Кроме того, впервые после ввода в строй Крымского моста из-за метели, плохой видимости и сильного бокового ветра через него был перекрыт проезд автомобилей.

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