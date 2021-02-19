Хлопок и разноцветный дым: МВД показало видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска
Инцидент произошёл около здания администрации сегодня утром.
Полиция обнародовала видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска. Видео © ГУ МВД России по Красноярску
Полиция в Красноярске обнародовала запись с камер видеонаблюдения, заснявших момент обстрела пиротехникой автомобиля председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной.
На кадрах видно, что фейерверк пролетает перед машиной, ударяется о бордюр и взрывается. Искры от него осыпали автомобиль. Также часть фейерверка осталась под днищем транспортного средства. После взрыва место происшествия окутал розовый и серый дым.
А ранее Лайф рассказывал, как на Урале мэру города Артёмовский сожгли автомобиль. По мнению градоначальника, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии. Так, после своего назначения в октябре прошлого года он сменил руководителей сферы ЖКХ и финансового блока.
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