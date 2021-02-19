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Хлопок и разноцветный дым: МВД показало видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска

Инцидент произошёл около здания администрации сегодня утром.

19 февраля 2021, 08:59

Полиция обнародовала видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска. Видео © ГУ МВД России по Красноярску

Полиция в Красноярске обнародовала запись с камер видеонаблюдения, заснявших момент обстрела пиротехникой автомобиля председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной.

На кадрах видно, что фейерверк пролетает перед машиной, ударяется о бордюр и взрывается. Искры от него осыпали автомобиль. Также часть фейерверка осталась под днищем транспортного средства. После взрыва место происшествия окутал розовый и серый дым.

Автомобиль спикера горсовета Красноярска обстреляли пиротехникой

Автомобиль спикера горсовета Красноярска обстреляли пиротехникой

А ранее Лайф рассказывал, как на Урале мэру города Артёмовский сожгли автомобиль. По мнению градоначальника, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии. Так, после своего назначения в октябре прошлого года он сменил руководителей сферы ЖКХ и финансового блока.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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