Хлопок и разноцветный дым: МВД показало видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска

На кадрах видно, что фейерверк пролетает перед машиной, ударяется о бордюр и взрывается. Искры от него осыпали автомобиль. Также часть фейерверка осталась под днищем транспортного средства. После взрыва место происшествия окутал розовый и серый дым.

А ранее Лайф рассказывал, как на Урале мэру города Артёмовский сожгли автомобиль. По мнению градоначальника, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии. Так, после своего назначения в октябре прошлого года он сменил руководителей сферы ЖКХ и финансового блока.