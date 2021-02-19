Пандемия коронавируса лишила человечество 20,5 млн лет жизни
В исследовании не учитывались годы, потерянные в результате смертей, лишь косвенно связанных с ковидом.
Фото © ТАСС / Zuma
Человечество потеряло миллионы лет жизни из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли испанские учёные из Университета Помпеу Фабра, исследование которых опубликовали в журнале Scientific Reports.
Для расчётов эксперты взяли данные по числу погибших от CoViD-19 в 81 стране и сравнили разницу между возрастом, когда человек умер от болезни, и средней продолжительностью жизни.
"В общей сложности в 81 стране из-за CoViD-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть", — заявил доктор Эктор Аролас.
Для исследования учёные использовали метод под названием "Потерянные годы жизни" (YLL). С его помощью можно оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно. Специалисты отметили, что во время работы не учитывали количество лет, потерянных в результате смертей, лишь косвенно связанных с коронавирусом.
При этом учёные подчеркнули, что жертвы сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний также потеряли больше лет жизни из-за пандемии.
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