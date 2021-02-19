Рок, шансон и попса: россияне рассказали, какие песни будут слушать на длинных выходных

38% россиян предпочитают прослушивание музыки другим занятиям и не собираются расставаться с ней и в праздничные дни, об этом они рассказали аудиосервису "СберЗвук".

Компанию мужчинам составит рок и брит-поп, а также шансон и авторская песня. Пока одни будут проводить выходные под Don't Stop Me Now группы Queen, Natural Imagine Dragons и Wind of Change группы Scorpions, другие планируют предаться ностальгии под "Натали" Григория Лепса, "Приходите в мой дом" Михаила Круга и Вики Цыгановой и "Как упоительны в России вечера" группы "Белый орёл". Интересный факт, что мужчины выделили музыку как отдельный вид досуга, когда женщины рассматривают её больше как сопровождение для своих занятий.

В топе хобби у россиянок — чтение любимых книг, на втором месте — прогулки, далее — кулинария и рукоделие. Большая часть женщин будет настраиваться на отдых под поп-музыку и эстраду, названия треков говорят сами за себя: "Мама, я танцую" группы #2Маши, Dancing Queen группы ABBA, нетленный трек Леонида Агутина "Хоп-хэй ла-ла-лэй" и "Девочка, танцуй" дуэта Artik & Asti.

Что касается мужчин, то у них на первом месте среди любимых занятий оказались компьютерные игры, далее следуют спорт и прогулки. Помимо прочего, женщины также отметили верховую езду, а мужчины — пчеловодство и массаж.

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