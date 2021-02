Рок, шансон и попса: россияне рассказали, какие песни будут слушать на длинных выходных

Компанию мужчинам составит рок и брит-поп, а также шансон и авторская песня. Пока одни будут проводить выходные под Don't Stop Me Now группы Queen, Natural Imagine Dragons и Wind of Change группы Scorpions, другие планируют предаться ностальгии под "Натали" Григория Лепса, "Приходите в мой дом" Михаила Круга и Вики Цыгановой и "Как упоительны в России вечера" группы "Белый орёл". Интересный факт, что мужчины выделили музыку как отдельный вид досуга, когда женщины рассматривают её больше как сопровождение для своих занятий.