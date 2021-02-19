Издевательства одноклассников и унижение со стороны учителя: Niletto рассказал о бедном детстве

Популярный российский музыкант Данил Прытков, более известный как Niletto, поведал о бедном детстве. Мать певца работала штукатуром-маляром и не могла купить ему модную одежду. Об этом 29-летний артист рассказал в эфире YouTube-шоу "вМесте".

По словам Прыткова, проблем с внешностью у него не было, поскольку он всегда был в хорошей физической форме. При этом материальный статус семьи в детстве смущал его, ведь денег на красивую одежду тогда не хватало. Как признался певец, если нужно было купить туфли или брюки для школы, то за ними приходилось ехать на рынок.

"Я стоял в этой палатке и примерял одежду, а мама покупала. Причём ты даже не понимаешь, нравится тебе вещь или нет", — пояснил Niletto.

Из-за одежды Данила часто унижали одноклассники и даже учительница. Певец вспомнил случай, когда преподаватель вывела его на середину класса и сказала: "Смотрите! Вот так одеваться нельзя!" Из-за этой ситуации, отметил Прытков, его мать сильно поругалась с классной руководительницей.

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