Названы российские города с лучшей зарплатой

Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру". Так, 86% респондентов считают, что высокую зарплату в их сфере деятельности можно получить только в столице.

Второе место занял Санкт-Петербург: 29% опрошенных заявили, что там на высокие зарплаты можно рассчитывать в сфере образования (77 тысяч рублей) и в сфере транспорта и логистики (102 тысячи рублей). На третьей строчке расположился Новосибирск (7%). Он лидирует по доходам в банковской, финансовой и инвестиционной сферах (110 тысяч рублей). Также в первую пятёрку городов вошли Екатеринбург (7%) и Казань (6%).

Что касается других регионов, то жители Краснодара ожидают самых высоких зарплат в сфере производства и промышленности (116 тысяч рублей). А соискатели из Красноярска рассчитывают заработать большие деньги в строительстве (124 тысячи рублей).

Эксперты сервиса "Работа.ру" установили, что Москва лидирует не во всех областях. Так, в сфере ресторанов и кафе столицу обогнал город Сочи, где зарплатные ожидания составляют 68 тысяч рублей.

Исследование проводилось на основе опроса четырёх тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

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