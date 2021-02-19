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Названы российские города с лучшей зарплатой

Лидером стала Москва, однако не во всех сферах деятельности.

19 февраля 2021, 08:28

Фото © Pixabay

Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру". Так, 86% респондентов считают, что высокую зарплату в их сфере деятельности можно получить только в столице.

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Второе место занял Санкт-Петербург: 29% опрошенных заявили, что там на высокие зарплаты можно рассчитывать в сфере образования (77 тысяч рублей) и в сфере транспорта и логистики (102 тысячи рублей). На третьей строчке расположился Новосибирск (7%). Он лидирует по доходам в банковской, финансовой и инвестиционной сферах (110 тысяч рублей). Также в первую пятёрку городов вошли Екатеринбург (7%) и Казань (6%).

Что касается других регионов, то жители Краснодара ожидают самых высоких зарплат в сфере производства и промышленности (116 тысяч рублей). А соискатели из Красноярска рассчитывают заработать большие деньги в строительстве (124 тысячи рублей).

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Эксперты сервиса "Работа.ру" установили, что Москва лидирует не во всех областях. Так, в сфере ресторанов и кафе столицу обогнал город Сочи, где зарплатные ожидания составляют 68 тысяч рублей.

Исследование проводилось на основе опроса четырёх тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее экономисты дали прогноз, в каких сферах вырастут зарплаты в 2021 году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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