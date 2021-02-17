Пандемия коронавируса спровоцировала приток туристов в Кронштадт

Пандемия коронавируса вынудила граждан России переключиться на внутренний туризм, и от этого очень сильно выиграл Кронштадт. По словам главы администрации Кронштадтского района Олега Довганюка, количество туристов, посетивших открывшийся прошлым летом "Остров фортов", превзошло ожидания.

"У нас всё было заставлено машинами. И там были не только петербургские номера. Ленобласть, все регионы СЗФО, Москва, Московская область, челябинские, курганские, нижегородские номера", — отметил Довганюк в диалоге с газетой "Петербургский дневник".

Глава администрации с сожалением отметил, что в этом году пришлось отказаться от традиционной тюбинговой горки на Якорной площади. Скоростные спуски пользовались популярностью у гостей из других регионов, но из-за возможных нарушений социальной дистанции район принял решение не открывать спуски.

Ранее для российских туристов были открыты ещё две страны. Их список продолжает расти.

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