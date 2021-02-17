На Украине официантку уволили с работы за фразу "Днепр всегда был русским"

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На Украине уволили официантку, которая отказалась обслуживать клиентку кофейни на украинском языке и назвала Днепр русским городом. Об этом рассказала владелица Coffein Ирина Прудка в беседе с местным порталом 49000.

"Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и бариста", — сказала она.

Адвокат Вячеслав Шестириков заявил, что официантка нарушила закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает работников сферы услуг общаться с клиентом на мове. Кофейню же за первую провинность сотрудницы наказывать не будут, но при повторном случае заведению грозит штраф от 5100 до 6800 гривен (от 13 до 17 тысяч рублей).

Ранее Лайф сообщал, что депутат от партии Зеленского чуть не побил коллегу в эфире ТВ за слова о русском языке.

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