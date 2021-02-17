Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона

Житель Торжка выкинул пятилетнего сына с балкона квартиры на третьем этаже дома по улице Дзержинского. Малыш упал на козырёк магазина и отделался ушибами, сообщили в СУ СК России по Тверской области.

"Около восьми утра мужчина 1990 года рождения заперся в комнате с пятилетним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребёнка", — рассказали в управлении.

Очевидцы сообщили о лежащем на козырьке магазина мальчике в полицию. Приехавшая на место бригада скорой диагностировала у ребёнка ушиб шеи, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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