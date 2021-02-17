Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона
Мужчина заперся с ребёнком в комнате, чтобы его не смогли остановить.
Фото © СУ СК России по Тверской области
Житель Торжка выкинул пятилетнего сына с балкона квартиры на третьем этаже дома по улице Дзержинского. Малыш упал на козырёк магазина и отделался ушибами, сообщили в СУ СК России по Тверской области.
"Около восьми утра мужчина 1990 года рождения заперся в комнате с пятилетним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребёнка", — рассказали в управлении.
Очевидцы сообщили о лежащем на козырьке магазина мальчике в полицию. Приехавшая на место бригада скорой диагностировала у ребёнка ушиб шеи, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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А в Москве отец с пятилетней дочкой на руках выпал из окна квартиры на проспекте Вернадского. Оба погибли. Днём ранее мать малышки умерла в результате страшного ДТП. Также незадолго до ужасных событий мужчина был отвергнут другой женщиной, в которую был влюблён восемь лет.
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