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Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона

Мужчина заперся с ребёнком в комнате, чтобы его не смогли остановить.

17 февраля 2021, 12:39
<p>Фото © СУ СК России по Тверской области</p>

Фото © СУ СК России по Тверской области

Житель Торжка выкинул пятилетнего сына с балкона квартиры на третьем этаже дома по улице Дзержинского. Малыш упал на козырёк магазина и отделался ушибами, сообщили в СУ СК России по Тверской области.

"Около восьми утра мужчина 1990 года рождения заперся в комнате с пятилетним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребёнка", рассказали в управлении.

Очевидцы сообщили о лежащем на козырьке магазина мальчике в полицию. Приехавшая на место бригада скорой диагностировала у ребёнка ушиб шеи, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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А в Москве отец с пятилетней дочкой на руках выпал из окна квартиры на проспекте Вернадского. Оба погибли. Днём ранее мать малышки умерла в результате страшного ДТП. Также незадолго до ужасных событий мужчина был отвергнут другой женщиной, в которую был влюблён восемь лет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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