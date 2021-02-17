Украина покинула ещё одно соглашение по СНГ
Договор касался вопросов координации связи между государствами.
Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров
Правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Трансляция правительственного заседания шла на официальной странице кабмина на YouTube.
"Выйти из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключённого 9 октября 1992 года в Бишкеке", — говорится в постановлении.
Согласно данному договору, страны-подписанты договаривались координировать свои действия в области предоставления услуг связи, развития их средств, подготовки кадров и работы профильных учебных заведений, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.
Как сообщал Лайф, в конце прошлого года Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве в использовании атомной энергии.
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