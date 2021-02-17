Матвиенко раскрыла размер своей пенсии: не 450 тысяч
Сообщения о таких огромных выплатах глава Совфеда назвала фейками.
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Пенсия спикера Совфеда Валентины Матвиенко составляет 25 тысяч рублей, а не 450 тысяч, как уверяют некоторые. Об этом председатель палаты заявила сегодня на заседании.
"Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей", — сказала спикер.
Информацию о том, что её пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, Матвиенко назвала фейком. Она отметила, что узнала о таких сообщениях из Интернета.
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Ранее Лайф рассказывал о доходах Матвиенко за 2019 год. Они составили 16,5 миллиона рублей.
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