Матвиенко раскрыла размер своей пенсии: не 450 тысяч

Пенсия спикера Совфеда Валентины Матвиенко составляет 25 тысяч рублей, а не 450 тысяч, как уверяют некоторые. Об этом председатель палаты заявила сегодня на заседании.

"Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей", — сказала спикер.

Информацию о том, что её пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, Матвиенко назвала фейком. Она отметила, что узнала о таких сообщениях из Интернета.

Ранее Лайф рассказывал о доходах Матвиенко за 2019 год. Они составили 16,5 миллиона рублей.

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