Девятая жертва мультика смерти: упавшая с 13-го этажа школьница оказалась фанаткой аниме

Девочка-подросток из Москвы, которая упала на машину с 13-го этажа и выжила, оказалась поклонницей аниме. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, об увлечении пострадавшей японскими мультфильмами рассказала следователям её мать.

Женщина неоднократно пыталась мягко убедить дочь не смотреть эти "страшные мультики". Но школьница успокаивала маму. 14-летняя девочка говорила, что аниме не страшные и в них нет ни крови, ни жестокости. Правоохранители уже изучили планшет пострадавшей и не нашли в нём следов просмотра аниме. Но они пока не смогли посмотреть содержимое телефона девочки — он под паролем. Следователи займутся им, когда эксперты откроют доступ.

В Москве девочка упала с 13-го этажа на автомобиль и выжила. Видео © LiFE

Собеседник Лайфа также уточнил, что в день трагедии, 16 февраля, девочка была расстроена. Она задержалась после уроков и переживала, что не предупредила об этом маму. Женщина по телефону успокоила дочь и ждала её дома, но так и не дождалась. Как уже сообщал Лайф, девочка упала с 13-го этажа на крышу припаркованной во дворе машины. Она чудом выжила и сейчас в больнице.

При этом, по данным источника Лайфа, школьница стала девятым ребёнком — поклонником аниме, который пытался свести счёты с жизнью с начала года. Похожие трагические случаи ранее произошли в Москве, Петербурге, Самаре и Подмосковье. Оказалось, что погибшие дети смотрели японский мультфильм с пометкой 18+ "Тетрадь смерти". После предыдущих трагедий завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" в отношении неустановленных лиц.

"Тетрадь смерти" — это аниме-сериал по мотивам комиксов Цугуми Обы о японском школьнике, который решил создать новый мир без злодеев и стал карать всех, кто совершал преступления. Ему в этом помогает тетрадь смерти — магическая вещица, которая убивает людей, стоит лишь её хозяину записать туда имя жертвы. Ранее суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти".

Авторы