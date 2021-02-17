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Петербургский суд запретил ещё четыре аниме

Ограничения коснулись мультфильмов, размещённых на портале YummyAnime.

17 февраля 2021, 12:49

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime. Ограничения коснулись произведений "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню" и "Натюрморт в серых тонах".

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокуроров о признании информации, размещённой в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Мультик смерти: могло ли популярное аниме "Тетрадь смерти" довести детей до гибели

Мультик смерти: могло ли популярное аниме "Тетрадь смерти" довести детей до гибели

Как сообщал Лайф, ранее суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти". Помимо этого мультфильма под риск запрета в России попали страницы сайтов с 49 произведениями, в том числе с аниме "Наруто" и "Эльфийская песнь", а также песня "Я съел деда" исполнителей Моргенштерна и Slava Marlow. В них сотрудники контролирующих органов тоже заметили сцены физического, психического насилия, демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и другие нарушения.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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