Соловьёв ответил на критику его слов про "смелого Гитлера"

Телеведущий Владимир Соловьёв в своей передаче на YouTube ответил на обвинения в реабилитации нацизма, которые стали поступать после эфира его авторского ток-шоу на канале "Россия-1". Поводом для критики стали слова о "смелом Гитлере".

Соловьёв заявил, что его слова вырвали из контекста провокаторы из "либеральных СМИ". Они устроили, как он выразился, "истерику" в медиапространстве. Критики, по мнению Соловьёва, исказили смысл высказывания телеведущего и выложили "какой-то кусок на 16 секунд" вместо двух минут его полного рассуждения.

"Цитату точную и полную дать боятся, вот и подтасовывают, а кто-то в прокуратуру заявление уже пишет!" — сказал Соловьёв.

В эфире своей передачи ведущий объяснял, почему не уважает Алексея Навального. Он сравнил блогера с Гитлером и немецким диверсантом Отто Скорцени, назвав последних двух людей "смелыми". При этом Соловьёв пояснил, что не собирается уважительно относиться к нацистским преступникам.

"Гитлер был, кстати, лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", — заявил Соловьёв в эфире своей передачи.

Напомним, запрос в Генпрокуратуру по поводу высказывания Соловьёва направил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

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