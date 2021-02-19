"Сам в шоке": на Урале мэру города сожгли автомобиль — видео

Автомобиль мэра города Артёмовского (Свердловская область) Константина Трофимова сожгли в ночь на 19 февраля. Об этом сообщил сам градоначальник.

"Мне машину подожгли ночью. Наверное, не жулики, а те, кому хвост прижимаю. Пока сам в шоке", — приводит слова Трофимова агентство Ura.ru.

Он добавил, что пожар произошёл в 03:31 ночи по местному времени (01:31 мск). Спасти автомобиль Honda CR-V не удалось.

По мнению Трофимова, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии. Так, после своего назначения в октябре прошлого года градоначальник сменил руководителей сферы ЖКХ и финансового блока.

СМИ пишут, что Трофимов на своём автомобиле возил бригады медиков на приём к больным коронавирусом. Ранее от этой инфекции умерла его мать.

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