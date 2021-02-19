Звёздный адвокат Жорин назвал условие, при котором вдова Мягкова может лишиться части наследства

Звёздный адвокат Сергей Жорин объяснил, по каким причинам вдова актёра Андрея Мягкова, 77-летняя Анастасия Вознесенская, может лишиться части наследства.

Юрист не исключил, что процесс вступления в законные права может оказаться довольно длительным, несмотря на то что у семейной пары не было детей. Например, могут объявиться внебрачные сыновья и дочери звезды советского кино, и, если родство будет доказано, придётся делиться.

Кроме того, в законе предусмотрена процедура лишения наследства, если, к примеру, наследник давил на родственника с целью получить его имущество после смерти.

"В законе предусмотрена процедура, каким образом наследник может быть лишён права на наследство. Это происходит тогда, когда он признаётся недостойным наследником. То есть лицом, которое совершило умышленные действия, направленные против интересов, жизни и здоровья наследодателя при жизни", — пояснил Жорин в интервью Пятому каналу.

Помимо жены у Андрея Мягкова осталась сестра. Она не является наследником первой очереди и не может претендовать на имущество актёра, если обратное не указано в завещании.

Жорин добавил, что, даже если в завещании не отмечена супруга, она всё равно получит половину всего, что было у умершего, поскольку достигла пенсионного возраста.

Напомним, Андрей Мягков скончался у себя дома на 83-м году жизни 18 февраля. Об опыте работы с актёром рассказала польская актриса Барбара Брыльска. Валентина Талызина, снимавшаяся с Мягковым в легендарной "Иронии судьбы", отметила, что ему были подвластны все роли.

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