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Категорий: 18

"К роскоши не привыкли": стал известен размер наследства актёра Андрея Мягкова

Детей у звезды советского кино и его супруги нет.

18 февраля 2021, 19:40
<p>Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Актёр Андрей Мягков, который скончался 18 февраля в возрасте 82 лет, и его супруга Анастасия Вознесенская жили скромно, у них не было особого богатства, а из материальных благ только квартира в Москве, подмосковная дача и старая иномарка. Об этом рассказала "Комсомольская правда".

С Вознесенской артист прожил более 50 лет, семейная пара не посвящала посторонних в подробности личной жизни. Детей у них нет, всю свою жизнь артисты посвятили искусству.

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"Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли… В материальном смысле я, может быть, не благоденствую. Перед тем как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит", — признавался Мягков в одном из интервью.

Пенсия знаменитого актёра составляла около 60 тысяч рублей в месяц. Лето супруги проводили на даче, а в последнее время окончательно обосновались в квартире в Дорогомилово, полученной ещё в советские времена. Артист не соглашался на роли ради гонораров и до самой смерти не изменял своим принципам.

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Напомним, Андрей Мягков скончался у себя дома на 83-м году жизни. Об опыте работы с актёром рассказала польская актриса Барбара Брыльска. Валентина Талызина, снимавшаяся с Мягковым в легендарной "Иронии судьбы", отметила, что ему были подвластны все роли.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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