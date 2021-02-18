"К роскоши не привыкли": стал известен размер наследства актёра Андрея Мягкова
Детей у звезды советского кино и его супруги нет.
Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Актёр Андрей Мягков, который скончался 18 февраля в возрасте 82 лет, и его супруга Анастасия Вознесенская жили скромно, у них не было особого богатства, а из материальных благ только квартира в Москве, подмосковная дача и старая иномарка. Об этом рассказала "Комсомольская правда".
С Вознесенской артист прожил более 50 лет, семейная пара не посвящала посторонних в подробности личной жизни. Детей у них нет, всю свою жизнь артисты посвятили искусству.
"Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли… В материальном смысле я, может быть, не благоденствую. Перед тем как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит", — признавался Мягков в одном из интервью.
Пенсия знаменитого актёра составляла около 60 тысяч рублей в месяц. Лето супруги проводили на даче, а в последнее время окончательно обосновались в квартире в Дорогомилово, полученной ещё в советские времена. Артист не соглашался на роли ради гонораров и до самой смерти не изменял своим принципам.
Напомним, Андрей Мягков скончался у себя дома на 83-м году жизни. Об опыте работы с актёром рассказала польская актриса Барбара Брыльска. Валентина Талызина, снимавшаяся с Мягковым в легендарной "Иронии судьбы", отметила, что ему были подвластны все роли.
Лента новостей
В Египте заявили, что договорились с Россией о запуске чартеров на курорты
сегодня в 19:31
"Девка сама приехала": задержанный за изнасилование полувековой давности пенсионер рассказал свою версию событий
сегодня в 19:23
"Есть люди-вечности, а есть как Инстасамка": Виктория Боня раскритиковала блогершу, обматерившую визажисток — видео
сегодня в 19:19
Выбор редакции
Елизавета Боярская рассказала о трогательном подарке от Мягкова
"Ложная информация". Андрея Мягкова удивили сообщения о госпитализации его жены
"В слезах молила спустить меня вниз": биатлонистка Павлова жёстко раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира
Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией
"Краснодар" дважды сравнивал счёт, но всё равно проиграл загребскому "Динамо" в ЛЕ
Комментариев: 0