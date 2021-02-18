В МХТ имени Чехова назвали дату прощания с Андреем Мягковым

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля. Об этом сообщили в Московском художественном театре имени Чехова, где работал актёр.

"В 10:00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А.П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после неё — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2, стр. 3)", — говорится в сообщении на сайте театра.

Похоронен же Андрей Мягков будет на Троекуровском кладбище Москвы.

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