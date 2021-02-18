В Кремле назвали решение ЕСПЧ по Навальному попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осуждённого Алексея Навального является попыткой иностранного вмешательства в судебные дела России. Так прокомментировал решение ЕСПЧ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Решение неправомерно, это серьёзная попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Подобное решение, поспешность в принятии подобных решений и явная ангажированность вызывают у нас очень много вопросов", — заявил пресс-секретарь президента РФ.