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Категорий: 18

В Кремле назвали решение ЕСПЧ по Навальному попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации с Советом Европы.

18 февраля 2021, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осуждённого Алексея Навального является попыткой иностранного вмешательства в судебные дела России. Так прокомментировал решение ЕСПЧ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Решение неправомерно, это серьёзная попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Подобное решение, поспешность в принятии подобных решений и явная ангажированность вызывают у нас очень много вопросов", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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