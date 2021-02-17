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"Не будем ни под кого подстраиваться": Толстой объяснил Лайфу, как Россия отреагирует на требования ЕСПЧ освободить Навального

По словам политика, подобное решение нарушает суверенитет РФ и противоречит конституции.

17 февраля 2021, 20:20

Толстой объяснил Лайфу, как Россия отреагирует на требования ЕСПЧ освободить Навального. Видео © LIFE

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в новом выпуске шоу Лайфа "Дайте сказать!" объяснил, как Россия отреагирует на требования Европейского суда по правам человека освободить блогера Алексея Навального.

"Мы не будем освобождать Алексея Навального, при всём уважении к ЕСПЧ", — подчеркнул политик.

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Толстой добавил, что министр юстиции Константин Чуйченко уже сделал официальное заявление, поскольку российский суверенитет защищён поправками к конституции. Вице-спикер Госдумы пояснил, что решение ЕСПЧ обязательно для всех стран, которые входят в Совет Европы, но оно должно быть согласовано с основным законом РФ.

Толстой отметил, что заявление по Навальному политизировано и нарушает российский суверенитет, ЕСПЧ изучал вопрос о делопроизводстве, а не о виновности блогера.

"На чём такие требования основаны, неясно, они неприемлемы. Ничего мы делать не будем, потому что мы великая страна. Мы суверенная страна и не будем ни под кого подстраиваться", — заявил депутат.

Что касается возможных последствий, ожидается много крика, обвинений, но их и так слишком много, поэтому Россия ничего не потеряет, добавил Толстой.

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Политик подчеркнул, что сейчас раздувается ситуация, будто бы Россия не хочет исполнять решение ЕСПЧ, а потом будут введены европейские санкции. Толстой напомнил, что любые ограничения направлены на сдерживание, чтобы не росла и не развивалась экономика, а люди чувствовали неудобства.

По словам вице-спикера ГД, существует иллюзия, что простого человека санкции против бизнесменов не коснутся. Это так, если речь идёт о персональных запретах, но в бизнесе они чувствительны. Однако есть, например, моногорода, и если против владельцев предприятий будут введены санкции, то пострадает всё население.

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Полная версия нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать" выйдет 18 февраля.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения Навального.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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