"Не будем ни под кого подстраиваться": Толстой объяснил Лайфу, как Россия отреагирует на требование ЕСПЧ освободить Навального
По словам политика, подобное решение нарушает суверенитет РФ и противоречит конституции.
Толстой объяснил Лайфу, как Россия отреагирует на требование ЕСПЧ освободить Навального. Видео © LIFE
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в новом выпуске шоу Лайфа "Дайте сказать!" объяснил, как Россия отреагирует на требование Европейского суда по правам человека освободить блогера Алексея Навального.
"Мы не будем освобождать Алексея Навального, при всём уважении к ЕСПЧ", — подчеркнул политик.
Толстой добавил, что министр юстиции Константин Чуйченко уже сделал официальное заявление, поскольку российский суверенитет защищён поправками к конституции. Вице-спикер Госдумы пояснил, что решение ЕСПЧ обязательно для всех стран, которые входят в Совет Европы, но оно должно быть согласовано с основным законом РФ.
Толстой отметил, что заявление по Навальному политизировано и нарушает российский суверенитет, ЕСПЧ изучал вопрос о делопроизводстве, а не о виновности блогера.
"На чём такие требования основаны, неясно, они неприемлемы. Ничего мы делать не будем, потому что мы великая страна. Мы суверенная страна и не будем ни под кого подстраиваться", — заявил депутат.
Что касается возможных последствий, ожидается много крика, обвинений, но их и так слишком много, поэтому Россия ничего не потеряет, добавил Толстой.
Политик подчеркнул, что сейчас раздувается ситуация, будто бы Россия не хочет исполнять решение ЕСПЧ, а потом будут введены европейские санкции. Толстой напомнил, что любые ограничения направлены на сдерживание, чтобы не росла и не развивалась экономика, а люди чувствовали неудобства.
По словам вице-спикера ГД, существует иллюзия, что простого человека санкции против бизнесменов не коснутся. Это так, если речь идёт о персональных запретах, но в бизнесе они чувствительны. Однако есть, например, моногорода, и если против владельцев предприятий будут введены санкции, то пострадает всё население.
Полная версия нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать!" выйдет 18 февраля.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения Навального.