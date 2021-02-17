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Биткоин установил очередной исторический максимум — 52 тысячи долларов

Предыдущий был поставлен утром 17 февраля.

17 февраля 2021, 19:48
<p>Фото © ТАСС / Imago images / Eibner</p>

Фото © ТАСС / Imago images / Eibner

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 6,25% и в пике достиг 52,232 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Рост за день составил 7%. Таким образом, криптовалюта побила рекорд стоимости — 51 тысяча долларов, установленный утром 17 февраля.

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В целом постепенный рост стоимости биткоина продолжается более месяца после стремительного падения на 20% 11 января.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит вкладываться в биткоины. Эксперты советуют любителям рисковать отправиться в разрешённые игровые зоны и три раза "поставить на красное".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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