Биткоин установил очередной исторический максимум — 52 тысячи долларов
Предыдущий был поставлен утром 17 февраля.
Фото © ТАСС / Imago images / Eibner
Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 6,25% и в пике достиг 52,232 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.
Рост за день составил 7%. Таким образом, криптовалюта побила рекорд стоимости — 51 тысяча долларов, установленный утром 17 февраля.
В целом постепенный рост стоимости биткоина продолжается более месяца после стремительного падения на 20% 11 января.
Ранее россиянам объяснили, почему не стоит вкладываться в биткоины. Эксперты советуют любителям рисковать отправиться в разрешённые игровые зоны и три раза "поставить на красное".
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