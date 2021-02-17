Жуткий вид Бари Алибасова в больнице шокировал поклонников

Видео с Бари Алибасовым на больничной койке шокировало поклонников. Знаменитость лежит в палате с переломанной ногой. У него очень измождённый вид. На публикацию адвоката Александра Бенхина в соцсетях обратил внимание портал "Дни.ру".

"Алибасов-старший решил самостоятельно прогуляться, упал, в результате этого падения произошёл открытый перелом левой ноги. Бари-младший теперь не отходит от отца", — заявил адвокат.

Юрист отверг все обвинения в адрес молодого человека, что тот не уделяет отцу должного внимания. Адвокат заверил, что тот "хороший парень", который искренне заботится об Алибасове-старшем.

Ранее Лайф рассказывал о том, какой стала жизнь Бари Алибасова после отравления "Кротом".

Бари Каримович Алибасов — музыкальный продюсер, создатель группы "На-на", одного из первых российских бойз-бендов, и коллектива "Интеграл". Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.





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