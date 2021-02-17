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Генсек НАТО Столтенберг заявил о существенном усилении альянса на восточном направлении

Он отметил, что в Чёрном море находятся три корабля США.

17 февраля 2021, 19:21
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о значительном усилении альянса на восточном направлении, в том числе в регионах Балтии и на Чёрном море. По его словам, увеличение финансирования могло бы ещё больше укрепить позиции НАТО.

"Мы значительно укрепили наше присутствие, в том числе в странах Балтии <...> проводим мониторинг воздушного пространства, осуществляем морское присутствие с участием различных кораблей стран НАТО", — сказал генсек, подводя итоги первого дня видеоконференции с участием министров обороны стран альянса.

Столтенберг добавил, что в Чёрном море находятся три корабля США. Кроме того, беспилотные системы действуют вдоль восточных и южных границ альянса. Генеральный секретарь обратился к странам-участницам с призывом увеличить финансирование на "сдерживание и оборону", чтобы дать толчок присутствию НАТО в черноморском регионе.

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Ранее Столтенберг заявил о готовности НАТО как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию. По его словам, действия альянса зависят от позиции Москвы.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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